金融業不少行員確診、染疫，面度新冠肺炎疫情愈趨嚴峻！兆豐銀行工會表示，多次向兆豐銀爭取家保防疫險卻遲遲未見回應，工會今日發快訊通知會員，將補助全體會員投保兆豐產險全民防疫法定傳染病健康保險專案計畫。

兆豐銀工會表示，之所以以「補助」的方式辦理，是基於投保必須親簽才能完成，在疫情持續延續不宜遲下，兆豐銀工會決議補助全體會員投保兆豐產的防疫保單。

兆豐銀工會表示，此次的補對象將是全部已加入工會會員，補助金額已洽兆豐信用卡處，屆時將以信用卡刷卡金方式回饋到會員帳戶。

工會除呼籲會員因有承保生效時效問題，務必速撥空向兆豐產险完成投保作業。此外，工會也呼籲兆豐銀行，銀行營運與績效不是少數人可以達成的，而是需要全體同仁的全行一心，正值疫情險峻之際，行方更應以積極作為照顧行員健康，才能讓同仁安心工作，讓員工與銀行同行一命。

兆豐銀行工會表示，希望先補助鼓勵行員投保防疫險，拋磚引玉，行方能針對包括防疫疫苗險及有薪防疫照顧假等防疫措施，以更有效率的方式讓行員有感的保障措。

(中時 )