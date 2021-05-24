彰化縣新冠疫情出現養生按摩會館的全新傳播鏈，衛生局長葉彥伯指疫情是一波未名一波又起，呼籲縣民一起配合防疫，有足跡接觸者務必主動通報。（謝瓊雲攝）

彰化縣的水果盤商家族與歌唱班傳播鏈，今天在新增4人染疫，在疫調接觸者擴大匡列後，疫情已逐漸獲得控制。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣的水果盤商家族與歌唱班傳播鏈累計已達到76人確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣的水果盤商家族與歌唱班傳播鏈累計已達到76人確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣葡萄盤商家族與溪湖歌唱班傳播鏈，24日再新增4人確診，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，水果傳染鏈接觸者幾乎都已匡列掌控，這波感染可望在月底前停歇。

疫情一波未平一波又起，彰化又傳出按摩店養生會館群聚，且病毒傳染力百分百。而原本的萬華家族帶妻兒母親節回彰化岳家聚餐，又造成岳母的表姊、岳父姊姊等2親友在隔離期間發病染疫；水果盤商家族與歌唱班也再添4人確診，包含幫盤商妻子刮痧者的丈夫，確診歌唱班員們的2名家人，搭乘農務用工作車的歌唱班員1人。

總計整個水果傳播鏈中，盤商家族群聚確診10人（不含小兒子）、吃喜酒群聚3人、歌唱班員群聚23人、吃燒烤3人、刮痧工作者4人、歌唱班社交群聚衍生24人（其中女保險員就造成7人確診）、曾經搭乘車牌2762-RM農務車群聚5人，其他朋友社交接觸如爬山泡茶與誦經團等有5人。

葉彥伯指出，這個傳播鏈多數都被匡列居家隔離14天，未來可能會陸續發併確診，整個傳播鏈造成76人確診，又以歌唱班是最大群聚，在5月19日達到疫情最高峰，預估可望在月底走完停歇。

彰化縣長王惠美今天在直播說明會中示範口罩正確戴法，強調口罩戴好戴滿，自我防護也保護他人，才不會把病毒帶回家傳給親友家人；她呼籲移工與外籍配偶減少同鄉會社交聚餐活動，避免群聚。

對於中央正在評估是否將三級警戒延長至端午節，王惠美強調，一切都配合中央決策、遵照中央的規畫與做法。

(中時 )