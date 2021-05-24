有的女人似乎天生就福氣滿滿，學業、事業一帆風順，還能嫁一個好老公，擁有甜蜜的家庭生活。運勢命理網站「知命命理」分享，從面相角度來看，圓臉、國字臉、瓜子臉、梨形臉的女人最有福氣，自己本身就好命，結婚後還能帶旺夫家運勢，是家裡的福星。

▍1.圓臉

圓形臉的人大多看起來特別年輕，擁有一張令人羨慕的娃娃臉，從哪個角度看都顯得特別稚氣可愛。圓形臉的人體型帶有肉感，是屬於豐滿型，眼睛細小，鼻子雖不高但幅度寬廣，穩重而笑口常開，就像個彌勒佛一般，這種人性格知足，所以快樂會時常陪伴他。圓形臉的人樂觀爽朗，擅長與人相處，人際關係非常好，富有同情心，但也比較容易受到異性的誘惑。

▍2.國字臉

國字臉的女人可能面相上看起來沒有別的女性那麼柔美，但她們特別能吃苦，性格也比較穩重，而且有管理錢財的能力。雖然這樣的女子沒有旺夫運，但在婚後她們往往會幫助丈夫分擔壓力，和丈夫一起為家庭奮鬥，日子會越過越順利。而且國字臉的女人本身就是好命，會幫助家庭聚財，所以是家裡的福星。

▍3.瓜子臉

瓜子臉是目前公認的美女臉型，擁有這類臉型的女人，通常都長得特別好看，不只如此，這類臉型的女生非常旺夫，婚後可以大幅幫助夫家提升事業運，嫁過去以後，將讓自己的老公在幾年之內迅速提升職位、薪水，可謂是「上得了廳堂，下得了舞池」，同時還能旺夫的最佳老婆了。

▍4.梨形臉

梨形臉的女子兩頰和下顎明顯寬闊，在外貌上沒有其他臉型漂亮，但卻是非常好的面相，命裡帶有福氣，而且在婚後是非常旺夫的命運。與這種面相的女人結婚，會給丈夫增添福氣，增加健康運勢，婚姻前期就非常明顯帶旺夫家運勢，丈夫不僅會身體健壯，而且在事業上的發展也會順風順水，生活豐衣足食。

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(中時新聞網)