你正在尋找一款具備支援觸控筆的電子書閱讀器嗎？樂天Kobo日前首度推出10.3吋的Kobo Elipsa電子書閱讀器，不僅成為有史以來最大的Kobo eReader，也是首度支援Kobo Stylus觸控筆的款式。究竟使用上有什麼特別值得推薦之處，一起來瞧瞧。

Kobo Elipsa電子書閱讀器搭載10.3吋、227dpi解析度的螢幕，使用最新E Ink Carta電子紙螢幕16灰階顯色，在螢幕畫面有細緻的漸層、渲染效果，更貼近真實紙質，達到護眼的效果，長時間閱讀也不容易感到雙眼疲勞，且100%無炫光、無反光、無藍光，對於有長時間閱讀需求的朋友來說，更能護眼。

Kobo Elipsa內建1.8 GHz 四核心處理器。可透過樂天Kobo帳號同步在平台上購買的電子書，也就是同時支援樂天Kobo購買的ePub（流動格式）及PDF雙格式，搭配專屬的Kobo Stylus觸控筆，可輕鬆在電子書上畫線註記、撰寫筆記。對於習慣一邊讀書一邊做筆記的朋友，可支援觸控筆的Kobo Elipsa將是當前Kobo旗下絕無僅有的選擇。

10.3吋Kobo Elipsa包裝盒。（黃慧雯攝）

10.3吋Kobo Elipsa內容物（含有充電傳輸線）。（黃慧雯攝）

10.3吋Kobo Elipsa背面。（黃慧雯攝）

10.3吋Kobo Elipsa裝上保護殼的樣式。（黃慧雯攝）

10.3吋Kobo Elipsa裝上保護殼後，可置放Kobo Stylus觸控筆。（黃慧雯攝）

由於可搭配Kobo Stylus觸控筆使用，內建「我的筆記本」功能，透過「我的筆記本/新增筆記本」路徑，可以選擇新增基本筆記（筆的下方按鈕可以當作螢光筆/上方是橡皮擦）或是進階版筆記（可用塗抹來刪除、筆向下滑動可以創造一個空格或是行距、向上滑動可以在字元間加入空格、或是將兩條單獨的行合併、下劃線創建標題樣式、點兩下可放大），進階版還可支援手寫字辨識（轉為電腦字體），對於有分享的用戶來說，是更為貼心。

Kobo Elipsa因為可搭配Kobo Stylus觸控筆使用，所配搭的保護殼，除了可採立架式閱讀方式外，也包含了置放觸控筆的位置（裝上的同時即保留了充電孔位置（USB-C），要充電不用特別將保護殼卸下）。觸控筆也可吸附在Kobo Elipsa邊框較寬的一側，不易掉落。而於先前Kobo Forma一樣的是，Kobo Elipsa成為了第二款可支援Dropbox雲端書庫的設備，可以將你自有的ePub電子書置放在Dropbox指定資料夾中快速同步到Kobo Elipsa；手寫的筆記也可以輸出到Dropbox保存或是進一步分享。而且透過觸控筆在Kobo Elipsa當中於PDF等文件上的筆記或是重點標示，也會很快同步到Dropbox檔案中，對於檔案管理與同步來說，非常實用！

10.3吋Kobo Elipsa匯出自Dropbox的手寫筆記（可以圖片檔或是PDF格式匯出）。（取自同步檔案）

Kobo Elipsa對比於過往Kobo推出尺寸較小的電子書閱讀器來說，更大的螢幕對於喜愛閱讀漫畫、或是經常需要閱讀PDF文件的使用者來說，更大的視野都能讓閱讀更為舒適，也能提升使用上的效率。且即便是放大到10.3吋，也僅有383公克，對比iPad 10.2吋的493公克來說輕上不少，將是一個很具競爭力的閱讀器產品。

(科技)