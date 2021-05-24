新冠肺炎在2020年重擊全球經濟，隨之而來的是因封鎖措施帶來的經濟衰退，亞洲國家在同年下半年疫情獲得控制後迎來復甦，歐美各國則是在疫苗接種下，預計在2021年下半年迎來復甦。但根據外媒報導，為計算國內生產毛額(GDP)之一的指標：外國直接投資(FDI)，在成熟經濟體朝著正常水位前進，新興國家的慘況依然沒有獲得解決。

據《華爾街日報》報導，經濟合作發展組織（OECD）4月發布的數據，2020年FDI下降38%，達到2005年以來的最低水平。外國直接投資對於跨國旅行能力相當敏感。外資投入當地土地、建設等，來興建廠區，對於當地資金流動影響相當大，除非商務旅行恢復到疫情前水位，

外國直接投資對投資者的旅行能力特別敏感。在外國購買一家製造公司的股份是一回事。而購買一塊土地，建造一個設施並自己經營工廠完全是另一回事。除非國際旅行開始朝著以前的水平恢復，否則外國直接投資無法完全恢復。

報導提到，即便是那些可以輕鬆負擔疫苗供應的國家，接種率也相當低，許多地方的旅行限制看起來還會延長1年，甚至超過。諮詢公司科爾尼公司指出，在2028年前，都無法恢復到2016年峰值。專家分析，在2018年美國前總統川普發動陸美貿易戰後，FDI數據就出現疲弱。

表面來看，雖然一些新興經濟體的投資狀況似乎更好，，聯合國貿易和發展會議(United Nations Conference on Trade and Development)今年初宣布，大陸已經超過美國，成為全球最大FDI目的國，印度獲得資金也有顯著成長。不過，新興國家與開發中經濟體獲得的綠地投資(全新業務的投資，並非購買現有廠房與設施的投資)降幅高達43%。

FDI流入量占GDP比重較大的經濟體，往往是富裕的小型經濟體，例如香港、新加坡或是新興市場。2019年，匈牙利的FDI流入量占整體GDP的18.6%，柬埔寨13.5%，越南6.2%，巴西3.8%，遠超全球平均的1.8%。

這些新興市場受到的衝擊，相較於成熟經濟體來說，即使不考慮對於FDI占整體經濟影響度，也不如這些富裕國家擁有更多資金與貨幣政策寬鬆程度來支持經濟復甦。

(中時新聞網)