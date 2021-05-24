國內疫情嚴峻，連續超過一周天天都有百人確診，中央已宣布全國第三級警戒，只要出門就要全程戴口罩，54歲「豆導」鈕承澤卻無視防疫規定，被媒體目擊開著敞篷車在北市士林區趴趴走，假設檢舉成功，恐會面臨最重15000元的罰款。

鈕承澤2018年涉性侵劇組女助理案，去年12月台灣高等法院維持一審認定，依強制性交罪判刑4年，經上訴後，目前最高法院審理中；深陷官司糾紛後，他過著深居簡出的日子，想不到一現身又爆出負面事跡，根據《ETTODAY》報導，鈕承澤昨（23日）被拍到開著白色敞篷車出沒文化大學附近，停在某家小吃攤與店家對談，停留5分鐘，隨後驅車往陽明山方向前進，全程都沒有戴口罩。

雖然中央指揮中心副指揮官陳宗彥規定，假設獨自開車、車內空間完全密閉，就不一定要戴口罩，但鈕承澤駕駛的是沒有車頂的敞篷車，不屬於「密閉空間」的範疇，明顯違反疫情法規，最重可以罰款1萬5千元。

鈕承澤近幾年糾紛不斷，執導電影《跑馬》期間認識女助理，2018年底在深夜強行用手指性侵對方，被台北地方法院判刑4年，合議庭指出，鈕承澤在全案審理期間以「酒醉斷片」、「戀愛的開始」解釋自己的行為，稱雙方對關係認知不同才有衝突，透過媒體表示：「我希望她很好，我很喜歡她」，強調雙方存有男女情愫，傷害女助理身心甚鉅。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)