為推動臺灣與馬來西亞在智慧製造領域的合作，我國生產力中心（CPC）5月18日與馬國製造商聯合會（FMM）合辦「臺馬智慧製造合作視訊研討會」，會中CPC分享智慧製造執行方法，如何使產業鏈生產有彈性、節省人力、零浪費，以快速回應市場需求降低成本；我國業者則分享工業控制與自動化領域解決方案，並以輔導臺商成衣廠導入智慧製造為案例討論，說明如何運用智慧系統改善良率，雙方互動熱烈，會後更持續聯繫以促成更多商機。

國際貿易局為促進臺馬經貿合作及技術交流，於去年促成我全國工業總會與FMM召開臺馬企業諮詢小組會議，雙方分享智慧製造、資訊服務及新創、醫藥醫材、清真、電商物流等議題並對政府提出建言。其中FMM特別關注我智慧製造領域之技術優勢，盼引進我專家意見及業者成功典範，協助馬國中小企業提升智慧製造能力，達成高值化轉型。本研討會即為雙方進一步落實合作共識之具體呈現。

據FMM去年調查，高達三成馬國企業表示，馬國因疫情而實施多次全國行動管制令，已重創以出口為導向的電子電機製造業。馬國政府雖提供紓困措施，惟人力成本難以減輕，期藉由培植高技術及高知識人才，生產高附加價值產品，達到智慧製造轉型。

面對後疫情時代產業趨勢，業界皆引頸期盼透過智慧製造技術改善效能及人力短缺問題，國際貿易局將緊密推動臺馬後續各項產業技術合作，拓展我商智慧製造軟硬體輸出商機。

(工商 )