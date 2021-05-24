永豐富櫃200N將於6／16終止櫃檯買賣 17:452021/05/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心24日指出，「永豐金櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」（證券代號：020017；簡稱：永豐富櫃200N）到期日為6月15日，將自6月16日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，永豐富櫃200N最後交易日為6月10日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。投資人權益相關事項請查詢永豐金證券股份有限公司網站。 1分鐘讀財經》政府全面備戰 護盤國家隊待命 力擋今股匯雙殺 東協台商論壇 延後辦理 (工商 ) #永豐金 #永豐 #富櫃 #終止櫃檯買賣 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《財政》全國國稅局暫停所得稅報稅臨櫃服務 08:532021/05/17 財經 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 17:462021/05/17 財經 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 《櫃買市場》早盤虛累累 櫃買喊話：上櫃基本面佳 10:012021/05/17 財經 《基金》統一ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數 准發ETN 09:102021/05/17 財經 金管會將強化兩大措施 04:102021/05/18 財經要聞 永豐餘股東會 今如臨大敵 04:102021/05/17 財經要聞 破天荒 所得稅臨櫃服務全面喊停 04:102021/05/17 財經焦點 疫情升溫 華銀防疫措施再升級 03:152021/05/17 財經 《國際經濟》該回去上班了 美國1／3州政府退出聯邦失業援助計畫(2-1) 08:532021/05/17 財經 財經熱門新聞 蘋果憂斷鏈傳協調提供美疫苗防疫 台積電：市場傳聞 - 財經 - 中央社 憂10年後晶片業絕跡 日專家籲砸2.6兆與美合作 擺脫依賴台灣 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 - 工商 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 晶華酒店董事長籲政府電擊救命 潘思亮：觀光餐飲業瀕死 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。