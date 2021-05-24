櫃買中心24日指出，「永豐金櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」（證券代號：020017；簡稱：永豐富櫃200N）到期日為6月15日，將自6月16日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，永豐富櫃200N最後交易日為6月10日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣。投資人權益相關事項請查詢永豐金證券股份有限公司網站。

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