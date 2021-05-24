台聚（1304）首季受惠EVA行情活絡進補，獲利年增4.7倍。台聚表示，目前EVA供需「剛剛好」，支撐EVA報價維持2,500美元以上高檔態勢。太陽能市場長期展望樂觀，大陸對太陽能全年建置有政策目標，下半年可能重演去年拉貨行情，營運後勢不看淡。另，防疫口罩等衛材需求估計仍將維持，但爆發性、價格應沒有去年強勁。

台聚總經理王克舜指出，古雷、CBC（環狀嵌段共聚物）兩大投資持續推進。CBC市場以光學、醫療器材、生物檢測、食品包裝（如奶瓶、水瓶等）和UVC殺菌和眼鏡相關應用為主要方向，已應客戶需求陸續生產不同規格；大陸古雷預計未來產能全部開出後，台聚將會提列17％損益。儘管大環境有眾多不確定因素，依舊維持審慎樂觀態度。

台聚LDPE／EVA年產15萬噸，HDPE／LLDPE合計產能13萬噸。其中，EVA應用包括太陽能封裝的光伏級、鞋材的發泡級等；首季EVA銷售量年增16％。HDPE內外銷市場提振，第一季銷量年增25％；LLDPE維持以價制量，銷量年增24％；LDPE因代工亞聚（1308）有產線停工，銷量年減19％。

台聚強調，因產能較小，積極執行差異化，目前約40％產品具差異化優勢。新冠肺炎疫情對全球經濟影響仍在，防疫口罩等衛材需求估計仍將維持，但不至於出現去年好行情。

此外，雖然短線太陽能EVA需求減弱，但大陸政府全力推動碳中和，對全年太陽能建置設有政策目標，第一季實際裝機進度落後，市場擔憂下半年PV級EVA恐重演去年下半年缺料情況，已有客戶開始提前布局，下半年需求不看淡。

(工商 )