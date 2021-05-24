南韓現代汽車計畫在今年稍晚時對歐洲交貨一系列新的燃料電池卡車，為氫動力運輸的重型卡車測試競賽，為競爭對手施加更多壓力。

現代氫動力(HHM)執行長Mark Freymueller表示，新的Xcient現代卡車配備有更有效率的燃料電池，預計今年第四季將抵達歐洲。新車型配備的燃料電池效率更高，使用壽明更長。

HHM為現代汽車與瑞士氫能源公司H2 Energy合組的合資企業，HHM自去年10月以來，一直對瑞士客戶出租綠色氫動力卡車，為全球領先的試點計畫。

HHM計畫明年進入歐洲其他國家，執行長透露，荷蘭和德國是最有可能的國家；奧地利等其他國家也對先導計畫感到興趣。

現代汽車最新計畫將對歐洲本土車商的氫燃料開發計畫帶來壓力，包括戴姆勒集團、富豪汽車(Volvo)，以及義大利的Iveco，Iveco為Nikola卡車製造商CNH工業的子公司。

據諮詢公司Berylls策略諮詢的研究推估，至2030年，歐洲卡車的銷售數量，將有25%來自於鋰電池動力，10%來自於氫動力；但是如果綠色氫技術的進一步發展，此一比例可能會改變。

(時報資訊)