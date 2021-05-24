台灣疫情居高不下，使得人心惶惶，國際上不少研究顯示足夠的營養補充，能降低併發症，專家並指出，患者硒缺乏影響自身的免疫反應，會增加病毒的致病性。台睿(6580)指出，重症患者長期的靜脈營養補充會導致體內的硒缺乏，提早施予可避免硒的流失，有助正常抵禦病毒的攻勢與免疫系統的平衡，公司開發的台灣第一支獲得衛福部藥證核可的硒注射針劑，可用在無法口服進食的病人，是可以補充所需要的硒元素藥品。

新冠病毒主要是影響呼吸系統，患者本身免疫防禦能力若無法正常啟動，可能因病情惡化而住進加護病房，使用呼吸器。國際研究分析，重症在老年人及有複雜病史例如糖尿病、心血管疾病的人身上發生比例較高，而因長期在加護病房治療以及疾病本身，病人可能營養失調，導致更加無法扭轉病情。

具國際公信力之「歐洲臨床營養與代謝學會(ESPEN)在累計了全球案例的觀察、報告與試驗分析後，發表了一份專家聲明對於感染冠狀病毒患者的營養管理指南，建議治療新冠肺炎病患時應注意營養失調的問題，以增加短期與長期的預後改善。該指南提到患者體內微量營養素(例如硒、鋅和維生素 A、E、B6、B12)含量低或攝入量少與病毒感染期間的不良臨床結果有關，ESPEN建議將營養不良的預防、診斷和治療納入新冠肺炎的處治之一，並建議對於有重症和高死亡率風險的老年人、多重病症患者以及住院患者，進行營養狀況檢查，以降低發生併發症的風險，若無法以飲食方式獲得足夠營養需求時，應使用腸道營養(EN)補充，甚至靜脈營養補充(PN)。ESPEN也建議WHO、衛生機關、營養師、公衛專家能夠加強推廣此觀念，以有效打擊病毒的攻擊。

過去一年國際上對硒與新冠病毒累積了諸多研究，2020年7月國際期刊《Nutrients》刊載一項德國創傷與骨科研究小組的研究，說明微量元素硒在確保免疫系統正常運轉中，有重要的作用。該研究收集來自33位新冠病毒患者的血清樣本，患者的血清總硒量和硒蛋白P濃度明顯不足。與未存活者相比，存活的患者樣品中硒的水平顯著較高，且濃度隨時間恢復，但死亡者硒濃度低甚至持續下降。科學家因此認為患者的血中硒含量可提供重要的診斷訊息，也建議在新冠肺炎的治療中可能需要包括微量元素硒的補充，特別是對於老年人、糖尿病患者和有高風險併發症的慢性疾病患者。

(時報資訊)