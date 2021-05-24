不少人擁有「美國夢」，對於高薪低工時、勞動環境佳的美國，充滿無限憧憬，但在美求職，不如想像中容易，在COVID-19疫情衝擊下，難度更是倍增。有名赴美攻讀資工學位的網友，歷經27關面試，終於如願上岸，成為Google工程師，他將事前準備的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

對於希望成為軟體工程師的人來說，在Leetcode上刷題，是相當常見的準備方式。網友指出，當對自己的刷題方法有疑慮時，可參考討論區或一畝三分地的大神們分享刷題觀念，多方嘗試以找到最適合自己的準備方式。他也強調，每一題都要用心刷，刷到融會貫通了再換下一題，若盲目地追求題數，遇到陌生題目時很可能就會愣住。

針對求職心態，網友也提出2項建議。第1是「不用追求完美」，他常聽到有人覺得自己還沒準備好而不投履歷，或因沒信心而約了最晚的面試時間，但他認為，無論是投履歷或約面試，都是愈早愈好，畢竟很少人真的有100%把握，且若有多個面試機會，盡快透過一場真正的面試，看見自己不足的地方，也有更多時間能夠改善，以更好的狀態迎戰下個面試，即便沒有多個面試機會，也要透過模擬面試，熟悉正式上場感覺。

第2是「把握所有與求職相關的機會」，包括與獵頭互動、與Recruiter（招募人員）談薪水、與Manager（經理）建立關係等。他指出，「每年求職情況與機運都很不一樣，你的身分和背景也都很不一樣」，每一種情形在第1次遇到時都很獨特，也並非每個人在第一次時就能夠妥善應對，因此若在職涯初期多方接觸，往後人生再碰見類似狀況時，就不至於手忙腳亂。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，求職者除了本身技能的精進之外，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，不僅可快速瞭解企業文化評價並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開你所不知的雷點或無心之失，進而提高錄取機率。

(中時新聞網)