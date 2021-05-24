抗疫是場長期抗戰！若在家上班時間拉長，相信有很多人會愈來愈坐不住，甚至把上班時間該用好的事一路拖到半夜還在做，反而變得日夜顛倒，效率愈來愈低落，所以居家上班，其實更應該維持自己的SOP，而不是一下開電視、一下滑手機、一下逛購物網站，結果該做的事全都Delay，這樣的下場可是很可怕的~(相信我，到公司檢討KPI時，分心的同學一定會後悔莫及啊！)

所以跟著我一起做，首先，工欲善其事，必先利其器！

第一步，先準備好效率小幫手「四象限桌布」、「番茄鐘」讓你先馳得點。

連天才IT大臣「唐鳳」也愛用的「番茄鐘工作法」，在維基百科裡的定義是：「一種時間管理法，在 1980 年代，由 Francesco Cirillo 創立。 該方法使用一個定時器，分割出一個 25 分鐘的工作時間，和5分鐘的休息時間。」

源自於Francesco Cirillo準備期末考時，為了逼自己把書讀完，到廚房裡拿了一個「番茄形狀料理定時器」，目標是讀完社會學書籍的一個章節，後來他發現這個方法讓他更能掌控時間，也推進學習的進度。往後，他開始在學業與生活上，使用這套時間運用模式。

聽到這邊，你是不是想上網採購番茄鐘了呢？其實也不見得一定要買一個！打開手機輸入「番茄」、「Tomato」、「Pomodoro」等關鍵字，就有許多相關 App！

特別注意！番茄鐘最小單位就是 1 個，不可切割暫停，1個工作鐘結束後可去喝個水、上個洗手間，連續工作了 4 個番茄鐘之後，最好安排一次比較長時間的休息，介於15到30 分鐘，讓大腦重新開機一下。

工具百百種，這個最好用！四象限桌布、六象限桌布，網路上應有盡有，如果你還覺得不夠用，沒關係，打開Excel直接動手量身打造一個屬於自己的象限桌布吧！(圖/1111人力銀行提供)

再來要推薦給大家的是「象限桌布」。你也有過這樣的經驗嗎？桌面檔案太多，光找個檔案就花個5分鐘，尤其現在居家上班，大部分的工作都要依靠電腦，現在要是不分類好，以後找檔案可能會變成「大家來找碴」或「尋找比利」遊戲，所以除非你本身覺得這樣滿有趣的 (？) 否則還是現在就開始先乖乖做好分類吧。

現在，先把你手頭上的任務劃分好：

▲以為自己為例，我會切割為以下這4種：

常用資料—幾乎每天都會打開的檔案。

進行中—正在ing的各種資料。

參考檔案—我覺得成功的幾個專案，隨時方便拿出來參考比對。

已結案—完成了就丟到這欄，可以清楚看到自己已經完成的進度，一目了然又有成就感，讚！

▲當然分類方式還有好幾種，如網路上常有人分享的重要度區隔法，也分為以下4種：重要且緊急→重要但不緊急→不重要但緊急→不重要也不緊急。

▲或以時間進度來做切割：

8:30-10:00 → 10:00-12:00 → 13:30-15:30 → 15:30-18:00

也許你會問：我自己腦子本來就有安排了，何必多此一舉弄個桌布多麻煩？其實象限桌布的用意在於，手頭上事情太多，但是卻不知道先後順序孰輕孰重，偏偏隨手挑的那個工作又不是最重要的，導致原本「重要但不緊急」的工作，變成「重要且緊急」的狀況，這就是時間管理失控，會造成的可怕後果。

尤其有些事，其實本來並不急，只是因為有同事或主管在問，自己也會誤認為很急，到最後你會發現所有的事情，居然都變得很有時間壓力，時間管理就變成「被時間管理」（這真是太可怕了）。所以預先把自己手頭上的工作理清，才能讓自己提供在家上班效率，不會晝夜顛倒，上下班不分，不但工作做不完，還可能連自己的私人時間也毀於一旦。

另外，在這也很推薦1項免費工具，給在家上班的辛苦人資HR和苦惱於怎麼計算員工出缺勤的老闆們，1111人力銀行的「1HR人資管理系統」可定位和綁定號碼，讓員工打卡請假都方便，更可整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。讓人資可在雲端統計薪資及紀錄出缺勤，無需進入公司，減少群聚風險！即日起免費提供企業試用2個月，歡迎有需求各家企業致電1111人力銀行洽詢。（人資加油！老闆加油！上班族們更要加油加油！）更多有關在家工作管理術的內容接下來我也會一一把自身經驗分享給大家，請大家持續鎖定。

(中時新聞網)