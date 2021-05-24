中央氣象局下午16時50分更新豪雨特報，因鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，豪雨範圍更擴大至9縣市，石門水庫集水區也喜迎甘霖，即時影像曝光，不少網友紛紛大喊：「感謝老天爺」！

【LIVE直播】午後暴雨來襲！直擊石門水庫即時影像｜2021.05.24

氣象局指出，今(24)日台北市、新北市、基隆市、新竹縣地區及桃園市、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、宜蘭、桃園、花蓮地區及臺南以南山區、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

氣象局針對9縣市發布豪雨特報，蓄水率僅剩8.6％的石門水庫集水區也終於喜迎甘霖，降雨即時影像曝光，吸引大批網友觀看，紛紛留言「感謝老天爺」、「雨別停」。

根據水利署網站資料，石門水庫目前水位204公尺，是1963年水庫開始使用後的第二低水位，截至24日下午4點，石門水庫有效蓄水量1733.76萬立方公尺，蓄水率8.6％，昨日水量下降0.71%，預測剩餘可用天數12天。

(中時新聞網)