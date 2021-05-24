疫情連日升溫，本土病例不斷暴增，醫院量能備受挑戰，北市府副市長黃珊珊坦言，現在中央檢疫所不足，北市每日有逾百位確診者在社區等待後送，目前由各區健康中心關懷。

黃珊珊指出，若是在快篩站快篩陽性者都會送到專責防疫旅館，許多確診者是經過PCR檢測，中央通報系統下來，每天約增加100至200人，每天都會在系統內爭取更多空間。

黃珊珊指出，以今天為例，台北市就可以收住70床確診者到專責旅館，但還有逾100位等待中，北市府會確認確診者狀況還可以的狀況下，先請他們在家休息，針對有特殊需要的，先排序進到專責旅館。

黃珊珊表示，中央每天都會分配給北市府集中檢疫所的床數，不過中央今天已沒有這個量能，北市府就是後送到市府的專責旅館，而現在中央檢疫所不足，很多確診目前狀況還好。暫時沒有後送的地方會先在家。

黃珊珊強調，現在確診數龐大，估計有一百多位確診者在社區裡面，這部分都會有健康服務中心做關懷，若有什麼身體狀況，會立刻派救護車做相關處理，不會讓確診者一個人在家面對。

(中時 )