三級警戒，為減少跨區移動，雙北中央機關啟動1/2居家辦公，許多企業為防疫，都開始實行WFH（work from home，在家工作）政策，其實早在2020年Facebook 創辦人馬克祖克柏就曾發表貼文及直播，表示在接下來的 5~10 年內，會讓 50％員工進入遠端工作模式。

新冠疫情爆發，突顯緊急實施在家工作應變能力之重要性，也是上班族進一步思考改變工作型態，延續遠距工作模式的契機。小編將在家工作的技巧和現代工作者應培養的關鍵技能重點歸納如下，快來看看吧。

一、創造出準備工作的氛圍和開機前的「儀式感」

綁起馬尾，穿上平常上班的正式服裝，暗示自己即將要上工了，穿著居家服可能會讓你難以切換自身狀態；區分床與工作區域，在家中設置好工作區與休息區，設定開始、結束與休息時間

，並把臥室留給真正需要睡覺的時段，才不會在需要工作時無法專注。

二、刻意練習文字溝通力、善用訊息接龍

防疫期間在無法見到老闆、同事，團隊無法面對面討論，在開會時更需要有效率地溝通，才能節省更多時間成本，這時候，訓練自己使用精準文字，清楚表達自己的需求和問題就相當重要，建議先講「結論或問題」，再說明自己對於該狀況/問題的認知，最後，則表明該狀況/問題的背景是從何而來。

若是重要通知或公告性質的訊息，要如何知道大家都接收到了呢？這時，可以請大家在用訊息接龍/記事本下方留言+1表示自己看到或接收到訊息了。

而現代人應該培養哪些關鍵技能，以便因應未來的職場趨勢呢？具備擁抱數位技術、數位工具的心態，小編認為培養時間管理、團隊協作能力，以及向上管理的能力，主動向主管報告每日進度，能掌握主管對你的信任，將在工作中無往不利。

(中時新聞網)