台灣本土疫情持續延燒，雙北尤其嚴峻，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜同時宣布，為了更加控制疫情，雙北全部禁止內用，包括也早餐店、餐廳、飲料店，一律只能外送、外帶。不過在此之前，台灣麥當勞從上周就已經宣布，配合政府防疫政策，並維護顧客及員工健康，自(19)日17:00起至5/28，全台麥當勞餐廳，暫停餐廳內用服務及洗手間使用。同時自(12)日起，已啓動單一入出口並進行實聯制，敬請顧客進入餐廳前配合完成登錄，體溫超過37.5度請勿入內，共同維護安心的購餐環境。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業超前部署因應疫情延燒的現況，配合防疫部分企業早已開始進行分流，初期多以線上會議的方式，掌握工作進度，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認工作進度，養成員工自主作業的習慣，為此1111人力銀行結合研發多年的【1HR人資管理系統】，因應疫情推出【雲端打卡模組】，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡，除了提供APP讓在家上班也可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用【1HR人資管理系統】，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電 1111 人力銀行洽詢。

(中時新聞網)