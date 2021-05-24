台灣美巡好手徐薇淩曾經有幾次和冠軍十分接近，但都不小心被它溜走。24日結束的純絲錦標賽（Pure Silk Championship Presented By Visit Williamsburg），她緊緊抓住任何可能奪冠的機會，這次，她做到了！18洞的果嶺邊，面對著鏡頭，她一邊試著止住眼淚，一邊說抱歉，因為太激動了。「我等了 7 年了，我不想再等下去！」一番話讓看著電視轉播的觀眾，紛紛溼了眼眶。

參加 LPGA 在亞洲的兩場比賽，然後又去打美國公開賽的資格賽，頻頻移動又有時差，導致徐薇淩睡眠時間受到影響，比賽前五天只睡了20個小時。然而她保持很不錯的手感，第一回合單獨領先，第二天雖然花掉一桿，但打完 54洞，再度回到排頭，和泰國選手 Moriya Jutanugarn 並列領先，加上只落後一桿的 Jessia Korda，三人成為問鼎冠軍的熱門人選。

領先組一路纏鬥，關鍵第 15 洞，徐薇淩抓下致勝的 eagle，而 Moriya 則是吞下 double bogey，一來一往，徐薇淩反倒領先兩桿，而她也冷靜保持戰果，18 洞結束，以-13，2 桿的勝差，拿下個人在美巡的第一勝。

台灣這一陣子因為疫情緊張，大家都忙著對抗病毒，徐薇淩賽後接受訪問時特別指出，「我不知道這個冠軍對台灣能有什麼意義，但我真的希望能帶給在台灣的人們一些正向的思考和能量，只要大家有信心，就一定能辦得到。」徐薇淩心繫台灣，用好不容易到手的冠軍，鼓勵大家繼續對抗疫情。

TLPGA 理事長劉依貞表示，除了恭喜徐薇淩，也要感謝歷年來支持台巡賽，幫助台灣選手的贊助商。其中像是富邦集團、台灣大哥大，不但長期支持TLPGA，更直接贊助徐薇淩，讓她得以盡全力在美上巡追逐夢想。當初徐薇淩在台巡賽歷練，2012 年獲得勝華科技的獎勵金，進而勇敢挑戰美巡，她也在努力多年之後，獲得重大成就。

劉依貞表示，台巡賽的贊助商當初播下希望的種子，現在開出美麗的花朵，實在令人振奮，而 TLPGA 也期待各界能更重視台灣運動員的生態及發展，繼續播種、灌溉，讓這些幼苗長成樹林，在各個巡迴賽結果。

台灣近來被疫情牽動，大家都有點擔心，不過就在這個時候，徐薇淩用冠軍提醒所有人，只要努力，就一定能通過考驗。TLPGA 也將一本初衷，繼續用積極的態度和最安全的措施，在遵守政府的法令下，帶領所有女子選手追求更好的發展。

(中時 )