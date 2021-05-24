自５月中旬防疫升級三級警戒後，許多企業採分流上班，多數後勤員工已陸續分流在家工作，但我們開著冷氣、打開筆電就能工作的同時，從事服務業的人就沒這麼幸運，速食店、餐廳都還是得開業營業。當然配措施也早早提上，如安心食品（摩斯漢堡）其實很早之前就推行APP點餐，且全面配合政府的「防疫實聯制」、所有分店暫停內用服務，除了店內定時使用漂白水、酒精清潔消毒外，全台分店5月28日前全力配合政府防疫選擇停業或調整營業時間等不同方式處理。

安心食品（摩斯漢堡）強調，這麼做是希望共體時艱達到最佳的防疫效果，也要堅守對顧客的承諾提供「安全、安心、健康」的餐點。此外，更會顧及每位同仁的健康，全民防疫不馬虎，才能早日回歸自由的生活。

另一方面，爸媽居家工作的同時，孩子們也停課不停學，在社區軟體不時看到瀕臨崩潰的父母po文表示：家裡屋頂快被掀了！希望鄰居不要課訴我！還我辦公室......，也有很多團媽分享線上課程、動腦遊戲等，用來消磨孩子在家時間。

本身也是媽媽的「台灣樂天餐飲集團」執行董事劉素華，聽見大家的心聲，設計「親子宅家—8色小籠包手作套組」，8種不同顏色的小籠包中，分別包裹著起司、黑松露、人參、麻辣等不同口味餡料，適合WFH（Work From Home）的爸媽們給小孩學包做小籠包兼「放電」，在家自煮防疫好吃又好玩。

此次推出的「8色小籠包手作套組」，有豬肉內餡、8色小龍包皮16片（每種顏色各2片），還有蒸籠、蒸籠紙等配件。全家一起動手做，首波限量100組，每組588元，須透過門市和樂天oddle外送平台訂餐販售，樂天皇朝並宣布，解除三級緊戒前「外賣自取75折」，分擔爸媽們打理三餐的辛勞。

此波疫變來勢洶洶，1111人力銀行也因應疫情，推出「1HR人資管理系統」即日起免費提供企業試用2個月，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)