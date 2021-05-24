高雄市農業局自2016年導入植物醫師制度，今年再聘用2名儲備植物醫師陳原諄及邱柏勳，已分別派駐在美濃區農會綠色農業資材中心，及大樹區農會姑山倉庫，就近輔導產地農民。同時，農業局也正在建置線上植物防疫平台，為植物防疫把關。

高雄市目前有4名植物醫師，除了提供作物診斷諮詢服務，同時協助病蟲害疫情監測，並建立當地作物有害生物樣貌，輔導農民以友善環境防治資材取代傳統化學農藥，以維護消費者健康並降低環境負荷。今年截至4月底，已協助高市植物診斷案件138人次，輔導面積達74.58公頃。

為協助現場植物醫師精益求精及後送診斷，高雄市農業局更自籌經費成立專家技術服務團，團隊包含植物病害、蟲害、病毒及土壤肥料等專家，由技術團共同協助本市植物醫師成長，提升植物醫師知能及診斷技術，一同解決農友病蟲害及用藥問題，以栽種出更多安全的農產品，持續朝向本市安全農業城市目標邁進。

高雄市農業局長張清榮表示，農業局現正積極建置線上植物防疫平台，透過雲端蒐集植物醫師第一線的診斷資料，期許未來能以智慧科技提供本市農友疫情即時預警，以及作物病蟲害即時求診管道；此外，還可提供線上預約、排程、看診及案例追蹤，輔導農友正確用藥並實踐農藥減半。

張清榮說，植物防疫平台可利用智慧化分析大數據，幫助市府了解各種疫病蟲害發生之地緣關係，精準掌握病蟲害控制及擴散狀況，讓診斷及預警更有效率，也更能減少農民經濟上的損害。

(中時 )