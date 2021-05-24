出社會工作，能「學以致用」是大家心目中的理想，但並非所有人都如此幸運。在學期間發現所學不是最愛，有人索性直接轉系，也有人熬到畢業，期間修習第二專長，來個跨領域就業；但也有人把「所學」及「最愛」結合在一起，找到理想工作。就有網友在1111「面試經驗暨工作甘苦談」大談成功經驗，重點這職缺在還是飄洋過海才能到的日本國。

本身為國立大學醫學工程系碩士的網友，自曝這醫工系是「研發醫療器械的系所」，原PO一心想去日本工作，但做過功課後發現，日本比較缺的都要會寫程式的IT人才，其次才是機械。不過，天無絕人之路，他還是從中找到自己具備的優勢。由於本科所讀是醫工，能理解與操作CAD（電腦工程設計、繪圖），甚至是CAE（分析），所以就朝著這偏機械類的路去找。

對於一個台灣菜鳥而言，要赴日求職，難度有一點；若沒相關經驗，難度更往上疊加。尤其，網友發現日本要招募IT人才大多鎖定有經驗者。原PO不放棄任何一絲希望，還是有收到幾次面試機會。面試不脫離「自我介紹、動機、來日理由、團隊合作的經驗」等問題，日企面試問的是「你是怎麼樣的人，而不是你是多厲害的人。」這點對新鮮人而言反倒是個機會點。

其中，工機ホールディングス株式会社這家招募的職缺和網友大學碩士的CAD能力做結合，不但是間大公司，網路評價還不錯，是原PO心中的第1志願。通過了台灣人資、性向測驗之後，接著面對的是日本公司的人資，以及技術主管的面試。最後，技術主管來個大哉問「你的學歷和碩士論文都是集中做醫療器械的開發，我們雖然也是機械，但是和你念的畢竟有點不相關。」這一句直命中要害。

這個晴天霹靂的難題，讓原PO一時亂了方寸，雖至今仍心有餘悸，但他事後整理出一個完美回答法「因為醫療器械，不僅能學到醫療方面的知識也能理解機械的基本學理，後來發現自己對機械的興趣更多，所以才來應募貴社。」雖然這句神回覆當下沒講出口，最後他雀屏中選，實現赴日工作美夢。

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黃若薇建議想出國工作、進入夢寐以求職缺的求職者，除了本身技能的精進之外，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，可協助面試者瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)