蔡季芳（阿芳老師）的食譜說明卡「府城青瓜魚肚丸子湯」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

蔡季芳（阿芳老師）的食譜說明卡「茄魚肚串燒」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市為台灣水產養殖重鎮，適逢防疫期間，市長黃偉哲貢獻14家口袋名單，其推出網購平台、水產品宅配到府的服務，即能享用美味的水產品，又能增強體力，讓防疫更有力。

農業局長謝耀清指出，因應民眾防疫期間在家料理的需求，彙整台南「鱻」到邸服務商家，包含一夫水產、台江漁人、台南市第一漁權會漁業生產合作社、南縣區漁會、南市區漁會、七股區文蛤產銷班、麻豆－虱老闆、洪家烏魚子、股份魚鄉、旭海安溯水產公司、宏海產銷班－藏鱻、羽堤生態漁場、洽通實業股份有限公司及鮮饌國際公司等14家。

黃偉哲表示，台南水產養殖面積近1萬5000公頃，全國第一，受到疫情影響，為了讓民眾在家也能料理品在地水產品，提供線上購物宅配到府的服務，各式水產品如虱目魚肚、虱目魚嶺、虱目魚香絲、魚鬆、白蝦、文蛤、烏魚子、牡蠣、藍寶草蝦、台灣鯛、鰻魚、龍膽石斑、黃金鯧等，在網購平台應有盡有，民眾可多多選購。

(中時 )