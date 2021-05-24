海洋保育人士希望，漁船在海面上作業應謹慎，或減速航行，避免造成海豚傷亡。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋保育署24日公布今年度第1季通報狀況。鯨豚擱淺數量與去年同1季總數相同，海龜較去年第1季增加24隻。海保署說，會對此加強漁民對活體的搶救措施。海洋保育人士認為，應該增設即時通報系統，避免船隻衝撞鯨豚致死。

海保署表示，今年第一季全台共有44隻鯨豚擱淺案件，其中43隻死亡，1隻為活體迷航；海龜部分共125隻通報案件，其中105隻死亡，20隻為活體已釋回或收容。

相較近年同期鯨豚擱淺數量，今年第1季通報案件與去年第1季鯨豚擱淺總數相同。擱淺種類以瓶鼻海豚、露脊鼠海豚最多，地點以澎湖縣最多（9隻），其次為新北市、彰化縣、屏東縣、台東縣（4隻）。超過半數擱淺鯨豚被發現時已腐爛嚴重，除了49％無法判斷擱淺原因外。漁業誤捕（28％）居次。

至於海龜，今年第1季共接獲125隻擱淺通報案件，包含105隻死亡擱淺、20隻活體擱淺，與去年第1季擱淺101隻（91隻死亡擱淺，10隻活體擱淺）相比，總通報數量增加24隻。主要發現於新北市（40隻）居冠，其次為宜蘭縣（21隻）、台東縣（19隻）等地區，種類以綠蠵龜104隻最多；超過半數擱淺海龜被發現時已腐爛嚴重，無法判斷原因占66隻。

海保署表示，以鯨豚類的數據顯示，鯨豚在台灣海域族群穩定，但也可看出，漁業誤捕占了28％，日後，會對漁民加強宣導，請漁民在發現活體鯨豚時，先通報海巡專線，再攜回港交由海保救援網（MARN）團隊處置，以提高存活率。

海洋生態與教育工作者葉建成說，建議成立救援或通報專線，賞鯨或在海上作業的船隻在發現鯨豚時，請通報海巡署，由官方通報附近海域的船隻注意，避免因為高速航行造成誤觸鯨豚，造成傷亡，並促成友善的海洋環境。

(中時 )