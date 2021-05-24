午後暴雨來襲！直擊石門水庫即時影像

中央氣象局針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，同時針對全台7縣市發布豪雨特報，午後各地雷雨狂炸。桃園的石門水庫今(24)日也降下大雨，更有大批網友在線上觀看「石門水庫即時影像」，國民黨立委魯明哲也在臉書上轉貼石門水庫下雨的照片，並表示「集水區，麻煩下大一點」。

受鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，石門水庫下午開始下起大雨，有數千名網友紛紛湧入Youtube頻道「桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」觀看「Shihmen Reservoir Live Cam 石門水庫即時影像」影片，關心石門水庫降雨情況。

魯明哲也在臉書上表示，好消息，雨真的來了！午後對流旺盛，中央氣象局發布北北基桃等14縣市大雨特報，「集水區，麻煩下大一點」，同時，他也在自己這則貼文的留言區PO了一張石門庫降雨的照片，希望雨能下多一點，「加油，下多一點！」

網友們也留言回應，「下雨下大下滿，比中獎還開心，感恩天公伯」、「下吧！看看順便把疫情一起帶走吧！老天爺幫幫忙喔感恩」、「這陣子唯一的好消息了！ 拜託老天爺下好下滿，我不想供五休二」、「天公伯拜託下大時間長一點，拜託天佑台灣」。

此外，氣象局指出，今(24)日台北市、新北市、基隆市、新竹縣地區及桃園市、苗栗縣、臺中市、南投縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、宜蘭、桃園、花蓮地區及臺南以南山區、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

(中時新聞網)