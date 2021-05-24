新冠肺炎疫情延燒，本土個案持續單日破數百，19日全國進入三級警戒至今，許多企業為保障員工安全，紛紛啟動分流上下班、居家辦公等防疫措施，全力降低感染風險。

「彰化銀行」因應各級學校停課，提供家庭照顧假、事假、防疫照顧假等假別，併入全年14日給薪假，讓有需要於停課期間照顧家人的同仁，可申請家庭照顧假、事假或防疫照顧假安心返家。

另外，為鼓勵接種疫苗，擴大防疫效果，彰化銀行同時提供疫苗接種假，若員工接種後發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，均得申請疫苗接種假在家休養，此假別併入病假全年給薪日數合計為30日。

面對來勢洶洶的疫情，正逢求才高峰的「永豐銀行」，也已全面改為視訊面試，並寄發視訊連結給面試者。永豐銀行自去年招募期間，配合防疫政策，即導入Microsoft Teams系統進行視訊面試，今年因應雙北疫情升溫，全面通知啟動視訊面試，由各單位主管與應試者進行多方連線視訊面試，減少染疫風險。

而為保障員工安全，永豐銀行自16日至28日啟動居家上班機制，並視疫情發展情況，逐步提升至3000人，相當於銀行總人力的1/2。另外，針對萬華、蘆洲區之據點，則以最小人力上班維運至28日，其餘員工則基於安全關懷採行居家上班。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」因應疫情，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能，這套系統現正免費開放給全台企業廠商，期盼攜手共度疫情難關。

(中時新聞網)