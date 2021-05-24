新北市動保處統計，轄內有2000多隻犬貓從2005年登記飼養至今，活了快20年、等同人類近百歲的人瑞級犬貓，已遠遠超過平均壽命，不符合動物在養數現況；新北市動保處5月起啟動犬貓戶口普查，將陸續發送10萬封簡訊，提醒飼主確認名下寵物飼養情形，全面清查寵物認養數量。

新北市動保處表示，農委會2017年將飼主資料與內政部戶役政資訊系統整合，實施「犬戶合一」政策，將飼主戶籍與寵物登記連線，採「寵物歸人飼主歸戶」管理，一來杜絕寵物棄養，也提高狂犬病等疫苗注射比率。

新北市動保處指出，目前小型犬平均壽命約12至15年，大型犬與貓咪平均壽命更低，但經查新北市寵登網資料，有200多隻犬貓自2004年登記在養迄今18年，還有2000多隻犬貓從2005年登記至今16年，已遠遠超過平均壽命，不符合動物在養數現況。

新北市動保處表示，新北市將在5月底前傳送10萬封簡訊，提醒飼養5年以上的飼主，更新寵物飼養狀況，飼主只要點選簡訊網址進入個人專屬頁面，一鍵點選寵物名字下方的對話框，變更寵物目前為在養、死亡或遺失即可，此外若寵物已完成絕育，也可透過該頁面更新。

新北市動保處表示，民眾可至動保處官網搜尋相關資訊，或就近向寵物登記站變更登記，也可使用寵物登記管理網申報寵物遺失或除戶，若未辦理者可依《動物保護法》第31條裁罰。

(中時 )