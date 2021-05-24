雲林縣虎尾國中自然科老師王迪元日前因學校實施遠距教學，他獨自在教室面對攝影機與每位學生視訊，認為空蕩蕩的教室很不習慣，於是突發奇想，將每位學生的人像照列印出來、貼在座位上，讓他乍看之下就像對真人上課，事後發文笑說「要是我的課你不上線，那我只好點3支香插在你桌上囉」，有趣畫面在網路上瘋傳，學生家長也都笑翻，

王迪元日前在臉書PO文表示，他任教的國中實施遠距離教學，但他實在不習慣在空蕩蕩的教室獨自對螢幕講話，而他回想起去年五月天辦線上演唱會時，現場的萬人座位上仍擺放著螢光棒，假裝粉絲仍在現場聽歌，因此他決定如法炮製，將42位學生的人像列印出來，剪貼後放在座椅上，從講台望下去就像真人一樣。

該老師將每位學生的人像列印出來貼在座位，讓他乍看之下就像對真人上課。（圖／翻攝自王迪元臉書）

王迪元說「通通給我回來上課！」他說學生家長看到照片後紛紛笑翻，他自己也覺得相當有趣，笑說每個「學生」看上去都很有精神、沒有打瞌睡，就連他想要發糖果都沒有辦法，「我說啊，要是我的課你不上線，那我只好點3支香插在你桌上囉」。

許多網有看到照片後留言笑說，「太有創意了」、「哈哈有點像凶殺案現場，你上課不會忍不住笑出來嗎？」「表情還統一有夠好笑」、「叫你第一名啦，老師當到這樣也就只有你了」；據自由時報報導，虎尾國中校長王昇燦指出，王迪元老師已任教16年，同時是學校醒獅團、布袋戲、樂隊老師，教學相當熱血、認真，深獲學生喜愛。

(中時新聞網)