公館國中跨域素讀月刊搭配校方舉辦的「活動周」來深化學生的學習經驗。（謝明俊攝）

公館國中團隊參加「創新教學100」最後決選。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

公館國中邀請國際沙發客到校交換其它國家生活經驗。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

公館國中舉辦出礦坑實勘活動，來印證跨域素讀月刊學習內容。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

公館國中舉辦大師開講座談，來擴增跨域素讀月刊學習內容。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

國內知名親子教育雜誌舉辦「教育創新100」，從全國各級學校及團體挑選出100組創新教學團隊，苗栗縣公館國中從370組報名者脫穎而出獲選，是苗栗縣唯1入選學校。公館國中從去年獲選教育部苗栗縣國際教育資源中心，積極推行「跨域素讀」月刊，並搭配多項跨域活動、營隊，加上全校老師群策群力，對1個資源不足的鄉區國中而言，能獲此殊榮實屬不易。

公館國中目前有27個班級、730餘名學生，與都市國中相比，規模小得許多，但校方以小而美的策略發展學校特色，校方之所以能夠成為國際教育任務學校，竟然就是從校方成立的國樂團開始。

公館國中是苗栗縣內以音樂班為特色教學的學校，學校國樂團成立有相當歷史，過去不只在縣內、國內參與表演，因知名度日升，常應邀赴大陸、馬來西亞、香港等東南亞國家、地區表演，尤其是在馬國享有相當盛名，經常與馬國相關學校社團交流互訪，新加坡維多利亞學校更慕名前來交流，校方國際交流經驗相當豐富。

2020年教育部要在每個縣市成立國際教育資源中心，1縣市挑選1所學校擔任任務學校，公館國中就憑著雄厚的國際交流經驗，獲得苗栗縣政府教育處推薦成為苗栗縣國際教育資源中心。

為了凸顯國際觀以及配合新課綱跨域學習的精神，公館國中校長方麗萍邀集老師們共商如何落實在學校教學實務上，眾人研議發行一分屬於全校師生的月刊「跨域素讀‧全館共好」以學生會考課程為重心，擴充閱讀面，再結合國際觀特色，由全校不同科目老師輪流分擔製作不同面向的教授課程，依照事先編列好的編輯方針，依序發行月刊，從去年7月試刊至今，已成功打造一分少有的學習刊物。

為了加深學生們對月刊內容研讀，校方安排在每周5上午晨會時間，舉辦趣味有獎問答，答對的同學都可獲得1分精美小禮物，讓月刊成為同學快樂學習的源頭。

為了搭配月刊不同的主題，並擴展學生視野廣度，學校並安排「活動周」、暑期的大師開講、跨域營隊，甚至在平日上課時間，不定期的安排國際沙發客到校分享不同國家的生活經驗，舉辦電影製作、新聞營等短期講座，讓同學接觸更多面向的經驗，持續擴充月刊教學的廣度及深度。

今年初，國內知名親子教育雜誌舉辦1項「教育創新100」募集行動，要從國內各級學校及團體中挑選100組具有特色的教育創新示範團隊，方麗萍獲悉後與老師們躍躍欲試，想要把這段時間以來全校老師的努力成果，藉由這項活動當做試煉，結果在520當天出爐，公館國中團隊榮獲入選團隊，成為苗栗縣唯1獲選學校，消息傳回學校，師生雀躍不已。

方麗萍表示，「教師的跨域思考與合作｣是全校老師帶領學生轉化學習的起心動念與教育實踐。四年多來，大家不斷絞盡腦汁思考，透過一連串的課程探險，轉角遇到書、讀報有獎徵答、數位閱讀實驗、閱讀彈性課程、跨域營隊、大師講座、改善學校環境與設備、產出主題式跨域素讀文本，鼓勵學生進行專題研究和線上學習，終獲亮麗的成果。

(中時 )