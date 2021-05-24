北部地區近期因降雨量偏少，桃園石門水庫水情燈號降為「減壓供水」的橙燈，蓄水率僅剩8.5%，令不少人開始憂心缺水問題。而好消息是，石門水庫下今天下午位於上游的集水區，罕見降下大雨，到今天下午3點為止，已降下7.1毫米。桃園市長鄭文燦也PO出14秒降雨影片。國民黨立委林奕華也表示「希望大家繼續努力祈雨」。
台灣近70多年來的大旱，已讓全台21座主要水庫，逾半蓄水量低於10％，更有1/3水量不及5％。經濟部官員昨表示，鑑於石門水庫蓄水量持續下探，已將桃竹幹管支援新竹地區每日22.5萬噸水量，減少為20萬噸，另透過板二計畫，增加翡翠水庫馳援石水供水區用水，由81萬噸增加至83萬噸。
鄭文燦24日對此在臉書貼出一段復興區長興里長興派出所的影片，並表示，「下雨了！石門水庫集水區下大雨，希望可以下久一點！天佑台灣！」。
林奕華也PO文表示，「久旱逢甘霖，北部地區大雨中，也剛好下在石門水庫集水區希望大家繼續努力祈雨，緩解缺水問題，也讓酷熱天氣稍微降溫」。
而據「台灣水庫即時水情」網站數據顯示，截至今日下午4時，石門水庫有效蓄水量為1733.76萬立方公尺，蓄水量僅剩8.6%，水位跌至204公尺。昨日水量下降：0.71%，預估水庫的剩餘天數只剩下12天。此外，供應大台北地區的翡翠水庫，有效蓄水量：20209.58萬立方公尺，蓄水量為60.8%。
文章來源：台灣水庫即時水情 網站
(中時新聞網)
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