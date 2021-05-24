午後暴雨來襲！直擊石門水庫即時影像

北部地區近期因降雨量偏少，桃園石門水庫水情燈號降為「減壓供水」的橙燈，蓄水率僅剩8.5%，令不少人開始憂心缺水問題。而好消息是，石門水庫下今天下午位於上游的集水區，罕見降下大雨，到今天下午3點為止，已降下7.1毫米。桃園市長鄭文燦也PO出14秒降雨影片。國民黨立委林奕華也表示「希望大家繼續努力祈雨」。

石門水庫降雨時即時畫面。(圖/翻攝自 林奕華立委臉書)

下雨了！ 石門水庫集水區下大雨，希望可以下久一點！ 天佑台灣！ #影片來源_復興區長興里長興派出所 由鄭文燦發佈於 2021年5月24日 星期一

台灣近70多年來的大旱，已讓全台21座主要水庫，逾半蓄水量低於10％，更有1/3水量不及5％。經濟部官員昨表示，鑑於石門水庫蓄水量持續下探，已將桃竹幹管支援新竹地區每日22.5萬噸水量，減少為20萬噸，另透過板二計畫，增加翡翠水庫馳援石水供水區用水，由81萬噸增加至83萬噸。

桃園市長鄭文燦。(中時資料照)

鄭文燦24日對此在臉書貼出一段復興區長興里長興派出所的影片，並表示，「下雨了！石門水庫集水區下大雨，希望可以下久一點！天佑台灣！」。

林奕華也PO文表示，「久旱逢甘霖，北部地區大雨中，也剛好下在石門水庫集水區希望大家繼續努力祈雨，緩解缺水問題，也讓酷熱天氣稍微降溫」。

而據「台灣水庫即時水情」網站數據顯示，截至今日下午4時，石門水庫有效蓄水量為1733.76萬立方公尺，蓄水量僅剩8.6%，水位跌至204公尺。昨日水量下降：0.71%，預估水庫的剩餘天數只剩下12天。此外，供應大台北地區的翡翠水庫，有效蓄水量：20209.58萬立方公尺，蓄水量為60.8%。

久旱逢甘霖💦 北部地區大雨中🌧🌧 也剛好下在石門水庫集水區☔️☔️☔️ 希望大家繼續努力祈雨🙏🙏🙏🙏 緩解缺水問題💧 也讓酷熱天氣稍微降溫☀️ #集氣祈雨🌧 線上直播網址🔗 https://youtu.be/1OTZ9rjFv78 由立法委員林奕華發佈於 2021年5月24日 星期一

(中時新聞網)