台股今(24日)開低，早盤一度下跌165點，盤中指數高低震盪260點，終場收紅上漲36.23點，分析師表示，上周的經驗告訴投資人千萬不要亂殺股票，否則第2天會後悔，今天開低馬上有人進場撿，從技術面來看，今日回測10日均線有守，壓力會變成支撐，明(25日)可以收黑，但收盤絕不能跌破10日線，這樣到周三(26日)10日線將會翻揚，就有機會推升指數繼續向上。

國內疫情在周六、周日出現「校正回歸」的計算方式，引發投資人憂慮，台股開低震盪，早盤一度下跌165點，來到16136.97點，啟發投顧副總經理李永年表示，從技術面分析，台股上周五已經站上10日均線(目前10日均線在16030點)，今早開低，就是回測10日均線，只要站上，原本的壓力就變成支撐，而明日10日均線會扣減低指數的15902點，因此，明日的大盤表現非常重要，簡單來說，明日可以收黑，但指數絕不能跌破10日均線，這樣到周三10日均線就可以翻揚，會對大盤產生推升的力量。

至於今日大盤指數為什麼能開低最後收紅，李永年指出，首先，雖然同樣是經過一個周末，但是跟前一周不一樣，看起來確診人數好像趨於穩定，第二是上周一大跌，結果上周二馬上反彈大漲792點，還創下史上最大漲點，這個經驗告訴投資人千萬不要亂殺股票，以免第2天會後悔，投資人也學乖，今日開低後，馬上進來撿，連外資也僅小賣超1.36億元，可以說大家現在已經抓到這個節奏，再來就看明日能不能守住10日均線。

李永年也表示，現在大家都很關心疫情對台股的影響，但他認為其實不用太擔心，因為只要有較大變化，國家隊一定會進場護盤，像上周台股開低走高，國家隊功不可沒，只要疫情不過度惡化，大盤再跌的空間有限，但他提醒投資人要注意美股走勢，如果美股能繼續維持多頭，台股應該不會有太大的問題，但如果重挫，就要特別小心，因為如果是國內自己的問題，國家隊可以護盤，但如果是外界的干擾，護盤就沒有意義。

(中時新聞網)