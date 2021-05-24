永豐集團創辦人何壽川因挪用旗下公司資金及貸款，一審遭加重特別背信罪判刑8年6月，目前台灣高等法院審理中；何以新冠肺炎疫情再度爆發，到28日升級至第三級警戒為理由，聲請免到派出所報到，高院裁定23日起改為每周1天報到。

何表示，高院原本裁定他每週一、三、五至台北市中正第一警分局博愛路派出所報到，但近日新冠肺炎疫情再度爆發，司法院也發布「因應COVID-19疫情第三級警戒地區之法院防疫指引」，要求警戒地區之法院暫緩開庭，他可免到派出所報到。

何壽川說，考量現今疫情嚴峻，因配合防疫需求，大量基層員警投入相關防疫工作，派出所乃員警及民眾經常出入、染疫風險極高之公眾場所，若仍要求他必須每週前往博愛路派出所報到三次，恐將大幅增加染疫風險，且不利於防疫工作之進行。

高院考量目前全國疫情持續嚴峻，何壽川因身體狀況欠佳而定期報到所增加之接觸風險及受理報到機關之防疫能量，准許他從5月23日起，免除每週三、五的報到處分，但仍維持每週一上午報到之處分到明年2月18日止。可抗告。

(中時 )