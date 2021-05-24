中央山脈八通關杜鵑營地大火持續第9天，至今火勢仍未完全熄滅，讓森林護管員身心飽受考驗。（林務局嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真)

中央山脈八通關杜鵑營地大火持續第9天，至今火勢仍未完全熄滅，讓森林護管員身心飽受考驗。（林務局嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真)

中央山脈八通關杜鵑營地大火持續第9天，空中直升機投入及運補人力達80架次。（林務局嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真)

中央山脈八通關杜鵑營地大火持續第9天，至今火勢仍未完全熄滅，讓森林護管員身心飽受考驗。（林務局嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真)

中央山脈八通關杜鵑營地大火持續第9天，昨午後降下一場雨勢，一度讓現場人員懷抱希望，但今24日一早又發現兩處火點，讓森林護管員下山夢碎，只能拚命打火，據林務局嘉義林管處透露，9天的高山滅火任務，不少人陸續出現高山症，或在滅火過程中受傷，但多數人仍堅持崗位，不願搭直升機下山，甚至有人才執行完偏遠巡查任務馬上投入火場工作，已半個月沒見到家人，身心十分煎熬。

國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中登山組團登山時，不慎踢翻瓦斯爐火，導致嘉義林管處所轄的玉山林班地，中央山脈八通關杜鵑營地發生火災，這場大火燒到24日已第9天，火勢延燒71公頃，近3座大安森林公園面積大，被害面積約15公頃以上，山林、生態損失難以估計。

嘉義林管處副處長李定忠說，原本以為23日的雨勢有助火勢撲滅，但今一早森林護管員從營地到現場的途中發現地面乾燥，到現場就看到兩處有火煙，一處由地面人員直接撲滅，另一處因地勢陡峭不易到達，由陸航特直升機投水降溫，目前現場觀測周邊均為已燃燒過範圍，估計無擴燃之虞。

李定忠說，28年前嘉義林管處所轄玉山登山口，塔塔加鞍部也曾發生森林大火，當時連燒9天才滅，這次杜鵑營地火災搶救難度更高，加上海拔3000多公尺，就算森林護管員平日訓練有素，仍是十分艱難的考驗。

李定忠說，包括火場前進指揮官阿里山工作站主任賴龍輝在內的幾位同仁，在投入滅火任務前，才剛執行完5天的偏遠巡查，當天才返回阿里山工作站就接到任務，馬上換裝備由直升機載往現場，至少半個月沒回家，加上連日來大白天頂著大太陽賣力滅火、築防火線，肚子餓靠乾糧填肚子，還要被燻得一身黑，真的非常辛苦。

9天來已投入人力800多人次、空中直升機投入及運補人力達80架次，李定忠強調，這場火災破壞高山生態、國土保安及水土保持功能，受損植物有台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉等珍貴林木，待火勢撲滅後會以市價計算，並加上直升機出勤、生態維護等成本，絕對會進行求償。

(中時 )