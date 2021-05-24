竹山警分局查獲群聚飲酒，違反規定。（竹山警分局提供／廖志晃南投傳真）

疫情升溫，禁止群聚，南投縣警察局竹山警分局加強查察，在鹿谷鄉查獲5名民眾、包括2名大陸籍女子群聚喝酒聊天；竹山鎮查獲泰國籍移工飲酒群聚，都依違反《傳染病防治法》，函報衛生局裁罰，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

竹山警分局加強查察轄內易群聚場所，落實疫情指揮中心及南投縣政府防疫規定，在鹿谷鄉查獲5名民眾，在屋內群聚喝酒聊天，其中2名大陸籍女子，林姓女子5月4日入境，14天居家檢疫期滿，但仍違反7日自主健康管理規定，私自外出；陳姓女子領有居留證，原本在養生館上班，因疫情養生館停業，疑似應熟客之約前往聊天。

竹山警分局又在竹山鎮一家泰國飲食雜貨店內，查獲5名泰國移工與陳姓泰國籍屋主共計6人，在店內群聚喝酒聊天，除陳姓屋主外，均為竹山地區從事工作外籍移工，依法函報衛生局裁罰。

埔里警分局接獲民眾檢舉，指在北平街民宅內有人打麻將；員警當場查獲室內有4人正進行「方城之戰」，一旁還有1名老婦人觀戰，5人雖然都有戴口罩，但來自各不同住處，又擠在密閉空間，已違反室內群聚規定，員警查驗身分後，函請衛生主管機關裁罰。

(中時 )