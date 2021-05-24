以色列與哈馬斯的衝突，在星期五的停火協議生效而暫時停止，以色列雖然有科技優勢，鐵穹系統攔截了絕大多數的哈馬斯火箭，但是最好的辦法仍是杜絕哈馬斯獲得火箭，這相當困難，因為只要有金屬管與一些簡單材料，就可以製作出土製火箭。

路透社報導，在衝突期間，哈馬斯組織從加沙發射了約4,360枚火箭彈，其中約680枚發射失敗，落回加薩地帶，而飛往以色列的火箭彈，90%被鐵穹系統所攔截，但是仍然有60~70枚火箭彈落在以色列人口中心，有一些是落在空地上，卻仍然引發恐慌，在上星期，以色列人幾乎每天忙著躱防空所。

以色列分析人士說，火箭彈主要是引發恐慌，實際的破壞力並不大，但是火箭彈數量如此龐大，顯然是有相當規模的自製工廠。

美國國務院前恐怖活動事務分析師丹尼爾·班傑明（Daniel Benjamin）說：「這些火箭製造極其簡單，使用金屬管為彈體，再用砂糖、鐵粉、水泥調合為燃料。他們也很善於就地取材，信不信由你，他們也會撿拾以色列飛彈的碎片零件做為土製火箭。」

以色列與哈馬斯最新的衝突，是源自5月10日以色列的一個舉動，以色列警察突襲了伊斯蘭最聖地之一的阿克薩清真寺大院(Al-Masjid Al-Aqsa)，並在穆斯林齋月期間，與巴勒斯坦人發生衝突。

哈馬斯官員薩米·阿布·祖赫里（Sami Abu Zuhri）說，該組織已經發展了自己的火箭生產知識，不會被武器禁運所困擾。

以色列於2005年把軍隊撤離加薩，在此之前，加薩的衝突多半是自殺炸彈、手榴彈，與槍擊。之後以色列建起隔離牆，火箭彈才成為哈馬斯的首選武器。

哈馬斯的火箭彈生產與埃及的政治有關，先前哈馬斯從埃及的西奈半島，走私了工廠生產的制式飛彈，這是因為埃及總統穆罕默德·穆西（Mohammed Mursi）是穆斯林兄弟會成員，之後穆西被驅逐下台，現任總統阿卜杜勒·法塔赫·塞西（Abdel Fattah al-Sisi）則決定不再支持哈馬斯，禁止向加薩再輸入武器。

哈馬斯只能戰略轉變，改從伊朗那裡尋求幫助，之後在伊朗的協助下，發展出加薩當地的火箭製造能力。一名伊朗安全官員說，哈馬斯在加薩，至少有3座地下工廠生產火箭。

製造火箭需要錢，但是在許多方面，對哈馬斯而言，錢不是問題。比如卡達，近年來已向哈馬斯提供了大量資金，按某些計算，每月提供資金高達數百萬美元，雖然主要是用來支付哈馬斯行政運作，但也有其中的一部分是拿來買製作火箭的材料。

一位不願透露姓名的外交官說：「與哈馬斯有金錢連絡的企業相當多，這不是秘密。在土耳其、阿聯、蘇丹，沙烏地阿拉伯和阿爾及利亞的40家多公司都有涉入，這些公司都是有頭臉的企業，主要從事房地產和基礎設施業務。」

另一名官員說，哈馬斯還能夠從慈善機構那裡獲得資源，許多人會同情巴勒斯坦人的遭遇，在捐款之際，許多錢是被哈馬斯拿走。

美國財政部發言人說，華盛頓將繼續查明哈馬斯的金流，與制裁支持哈馬斯的個人和團體，同時繼續敦促外國夥伴一起抵制哈馬斯。

(中時新聞網)