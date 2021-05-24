證交所審核第一季財報後，三地開發（1438）、威致（2028）、華豐（2109）、國碩（2406）及懷特（4108）等五檔個股，因每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，並自明（25）日起實施。

證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報的第一季財務報告每股淨值資料，無符合暫停的個股，上述五檔因淨值回升至10元以上，自明日起恢復融資融券交易。

(工商 )