證交所審核第一季財報後，三地開發（1438）、威致（2028）、華豐（2109）、國碩（2406）及懷特（4108）等五檔個股，因每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，並自明（25）日起實施。
證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報的第一季財務報告每股淨值資料，無符合暫停的個股，上述五檔因淨值回升至10元以上，自明日起恢復融資融券交易。
(工商 )
證交所審核第一季財報後，三地開發（1438）、威致（2028）、華豐（2109）、國碩（2406）及懷特（4108）等五檔個股，因每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，並自明（25）日起實施。
證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報的第一季財務報告每股淨值資料，無符合暫停的個股，上述五檔因淨值回升至10元以上，自明日起恢復融資融券交易。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。