疫情籠罩，加深大眾不安心理。以惡鬼肆虐亂世為背景的日本動漫《鬼滅之刃》中，鬼殺隊即便面對強大敵人仍英勇面對的情節，在疫情中深受共鳴且撫慰人心，一躍為爆紅作品，不分大人小孩，對故事角色都耳熟能詳。專業諮商心理師林萃芬以《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》指出，《鬼滅之刃》登場人物的性格和背景各不相同，喜歡劇中的不同角色，也能分析出每人的個性和心理特質。

以面對惡鬼卻仍能挖掘出惡鬼善良面的主角竈門炭治郎為例，林萃芬分析，他就像心理師一樣擁有源源不斷的正向能量，會同理每個人的處境，即使是正在傷害自己的鬼也不例外；而看似膽小的我妻善逸，則是因在成長的過程中，曾失去對自己的掌控，常常淹沒在強烈的焦慮、恐慌的情緒中，以至於當善逸感到驚恐的時候，他就會瞬間退化成一個沒有自信、不知所措的受傷小孩。

至於最受歡迎的人氣角色竈門禰豆子，林萃芬認為，看到禰豆子就會聯想到思覺失調的當事人，他們大多數人就像禰豆子一樣，靜靜地待在箱子裡，默默無害的努力生活著。禰豆子嘴上的竹片，就像精神科的藥物，能夠讓他們保持穩定、安全的狀態。

林萃芬表示，諮商過程中，碰過很多當事人都是動漫角色陪伴他們成長，「我會花很多時間跟他們討論從小到大看過那些動漫影片、動漫故事內容、喜歡的角色，包括『欣賞這個動漫角色的那些特質』、『這個動漫角色做過哪些事蹟最令人佩服』、『這個動漫角色對自己的影響是什麼』。」

而在討論後，林萃芬往往會意外發現，療癒當事人的心理解藥就藏在裡面。有很多當事人掉入生命低谷，做什麼事情都提不起勁來時，就靠看動漫影片、動漫角色的引導，慢慢從低谷爬上來，一點一滴累積心理能量，緩緩地走回原本的生命軌道。無須覺得自己看動漫、影片是浪費時間，只要有幫助想做什麼就做什麼，所有的過程都有意義。

(中時 )