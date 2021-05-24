每個人都希望能夠擁有好的運勢，但運勢通常都會隨著時間、環境有所改變，難免會遇到低潮的時候。《靈匣網》近日發文指出，有4個生肖的人在接下來的6月容易犯小人，一定要多注意身邊突然主動示好的對象，他們很有可能就會趁機在背後捅你們一刀。

1、生肖鼠

6月是生肖鼠犯沖的月份，容易導致屬鼠的人工作不穩定，其中小人就占了很大一部分的原因，所以6月在工作上如果遇到不順心的事情，一定要注意身邊突然主動對你們示好、一起參與工作的人，他們最容易搶走創意和功勞，讓你們的事業受到影響，嚴重還可能失去工作，一定要特別注意。

2、生肖牛

屬牛的人在6月份的不順利，主要是因為自己的言行不當所造成，你們需要特別要注意和你們關係看似很好，會一起抱怨同事或者主管的人，這種人可能會將你們背後吐槽的話洩漏出去，隨時向上司打小報告，導致你們的事業在6月會受到很大影響，還會莫名背上很多黑鍋。

3、生肖兔

屬兔的人在6月運勢還算不錯，但小人運卻沒有因此減少，你們需要注意表面看起來很無害、像個老好人的人，這種人會無意識地挑撥離間，或者在別人面前說你們的壞話、破壞你們的關係，尤其是在家庭和生活之中，都需要留意小心。

4、生肖雞

在6月小人會進入生肖雞所屬的工作團隊中，影響你們的團隊凝聚力，這種人通常會在你們情緒不好的時候給予安慰，但他們的用詞卻會讓你們對工作產生很大的負能量、工作狀態明顯下滑，而且小人還會趁此機會拿走你們的功勞與想法，因此一定要將自己的資料保管好，千萬不要相信任何人。

(中時新聞網)