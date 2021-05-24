「尿失禁」不分性別、年紀，任何人都有可能遇到，倘若不幸真的發生了，生活是否會嚴重受到影響呢？其實，要改善漏尿造成的不便，靠這一件就可以！

造成尿失禁的原因有很多種，舉凡隨年齡增長、膀胱功能異常、妊娠及產後婦女等等原因，但其共通點都是帶來相當尷尬與不便，因此，若是有解決尷尬的神器，那麼對有類似需求的使用者來說絕對是一大福音。新上市的「安親活力褲」特別針對無力控制，或是無法即時上廁所之情況所設計，而且擁有6個絕佳特色，分別是：

它的芯體薄度僅有0.2公分，一體成形，不結塊不斷棉；輕巧舒適，貼身又美觀，不會有穿紙尿褲的「大屁股」；內褲型設計，大大減少了穿脫的不便；高分子吸收體，具有抑菌效果，不必擔心異味外漏；吸收力強不易回滲，且透氣性好，穿起來很乾爽；可吸收2-3次的尿量，加上立體防漏側邊，怎麼動都不怕尷尬。

那麼，哪些情況下可以穿呢？如果你是戶外咖，需要長時間騎腳踏車或經常登山，長時間待在戶外難以即時如廁等；有時需要長時間搭乘交通工具，像是飛機、客運或火車等等；或是妊娠及產後婦女，因胎兒壓迫到骨盆而造成肌肉受傷及術後就醫者；參加長時間應考的大型考試或國家考試，以上情況都很適合穿著活力褲，減少無法上廁所的窘境。

有件舒適的活力褲，穿起來輕巧、透氣、舒適又安心。

尿失禁其實一點都不尷尬，只要找到改善的方式就可以自在外出、輕鬆過日子！「安親活力褲」的輕巧、透氣、服貼等設計，大大顛覆了人們對於傳統紙尿褲的印象。這種輕中度成人紙尿褲的問世，是為了造福偶有尿意但無法即時上廁所，或是出門在外不便如廁的人，不再受限於時間、場合，而是可以自由自在的行動，徹底解決尿失禁與如廁不便在日常生活帶來的困擾。

(中時新聞網)