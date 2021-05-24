本土疫情嚴重，陸續有法警、律師確診，新北地檢署今表示，有書記官19日居家辦公時發現「嗅覺異常」，通報採檢確診新冠肺炎，由於19日前該書記官曾與檢察官有接觸，雖有配戴口罩，但檢方也緊急匡列相關接觸者，並再度進行全署大消毒。

新北地檢署表示，該名書記官隸屬紀錄科，19日因身體不適居家辦公，當日自覺嗅覺異常，自行到醫院採檢確診，由於該名書記官與配屬檢察官在11日時曾輪值外勤，也曾輪值檢察事務官開庭記錄，18日甚至有與檢察官交接文件，但全程不超過5分鐘，且雙方均有配戴口罩。

地檢署指出， 17日起已遵照第三級警戒防疫指引，進行各項防疫措施，包含分流上班，除內、 外勤之勤務及急迫性案件外，原則停止開庭及到案執行，並實施實聯制，收文、收狀設置在辦公室區域外等減少人流措施。

檢方22日接獲通知後，已由防疫應變小組通知員工，並匡列密切接觸者，其餘員工可在說明理由後報請主管同意居家自主健康管理，另外地檢署也已完成環境消毒，呼籲民眾若無緊急處理事務，可暫緩洽公，減少人員流動，減低疫情擴散的危險。

(中時 )