噶瑪蘭族香蕉絲織布保存者嚴玉英。(文化部提供)

文化部2位新科人間國寶出爐，分別為賽德克族傳統織布保存者張鳳英及葛瑪蘭族香蕉絲織布保存者嚴玉英。文化部表示，自98年起依《文化資產保存法》登錄傳統表演藝術及重要傳統工藝並認定保存者，本次新增2位保存者，為賽德克族與噶瑪蘭族首次登錄的重要傳統工藝，顯現台灣各族群所擁有的技藝特色及文化表現形式。

織品為賽德克族千百年婦女們共同的文化結晶，其中「經挑技法」為特有技法，織品的菱形紋、豆紋等紋路都是織品特徵。張鳳英的技藝傳承自祖母與母親，是族人公認技藝最精湛、技法最高明的織女，多年來致力於織布的傳承，讓傳統文化知識和技藝廣為流傳在賽德克部落及其他地區。

嚴玉英則為噶瑪蘭香蕉絲織布工藝復振的第二代工藝師。香蕉絲織布是噶瑪蘭族的代表性工藝，也是族群振興運動的重要文化特色。嚴玉英完整參與香蕉絲織布工藝復振的歷程，熟知並能引介工具和技術的族語名稱，在砍割香蕉樹、取香蕉瓣膜、刮香蕉絲、織布等程序之前，能以酒行敬獻禮儀式，以祈求祖靈庇佑，讓工作順利完成。使瀕臨失傳的傳統織布文化知識保留一線生機，將技術再現於當代生活。

文化部表示，保存與傳承臺灣重要無形文化資產是文化部重要使命，本次新增列的重要傳統工藝保存者，也將續依《文化資產保存法》第92條規定，啟動師徒制傳習計畫及各項保存紀錄及教育推廣工作，讓臺灣的傳統文化持續流傳，更藉以彰顯臺灣文化特色與主體性。

(中時 )