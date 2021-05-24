憲兵指揮部表示，本部某同仁，近日請假期間身體不適自行就醫，經採檢後通報為陽性，目前已住院治療，匡列密切接觸者經安排赴醫篩檢，結果均為陰性。

憲兵指揮部表示，一名男士官上週六快篩陽性，今通知PCR確診隨即住院。單位已立即啟動應變作業程序，進行全面營區消毒，貫徹區隔管理等程序，並已確實限縮人員接觸，後續配合地方衛生機關疫調。本部將持續監測與掌握人員健康狀況，確保部隊整體戰力。

(中時 )