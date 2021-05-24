韓國全能男神李昇基以親民形象深受觀眾喜愛，不只在音樂、主持方面表現出色，演出多部戲劇也都大受歡迎，今（24日）韓媒爆出他與小6歲女星李多寅熱戀中，兩人也大方認愛。

據韓媒《Sport京鄉》報導，34歲李昇基和28歲的李多寅已經交往1年，兩人因為都喜歡打高爾夫球而越走越近，於去年開始成為戀人，李昇基之前在拍電視劇《MOUSE》時，也會趁著空檔把握時間低調約會，消息曝光後，女方所屬經紀公司也大方認愛，表示兩人一開始是前後輩關係，從5、6個月前產生好感，他們相當小心保護這段感情，希望外界給予溫暖支持。

李多寅出身演藝世家，媽媽甄美里、姐姐李侑菲都是演員。（圖／翻攝自IG）

而南韓第一八卦媒體《DISPATCH》（D社）隨後也爆出小倆口去年在江原道江陵約會的照片，兩人打完高爾夫、用完餐後，由李昇基駕車前往其奶奶居住的老家，看來已向把女方介紹給家人，D社更指出，李昇基也在好友聚會上，大方坦率地直接介紹女友給眾親友們，而男方也已見過李多寅的家人，戀情已是公開的秘密。

李昇基在韓國國民度高，女友李多寅則出身演藝世家，母親為資深演員甄美里，姐姐是李侑菲，曾演出《二十歲》、《花郎》、《我的黃金光輝人生》等作品；另外，李昇基所屬經紀公司Hook Entertainmen，24日宣布雙方合約將於5月31日終止，李昇基日後將成立一人公司獨立活動，希望粉絲繼續支持。

李昇基和李多寅約會照曝光。（圖／翻攝自DISPATCH微博）

李昇基去年帶李多寅回奶奶老家，已介紹女方給家人認識。（圖／翻攝自DISPATCH微博）

(中時新聞網)