彰化縣衛生局長葉彥伯說明不公布各鄉鎮市確診者人數統計的原因，避免民眾低估染疫風險。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣本月新冠肺炎確診者累計已達到96例，不斷有縣民要求公布各鄉鎮市確診者數據，彰化縣衛生局長葉彥伯強調，這波疫情仍有4成為無症狀感染者，等於發現的確診個案僅占6成，無症狀者不在監控之下，只看確診個案數分布，恐易導致民眾低估風險。

葉彥伯說，若從確診者設籍鄉鎮市來看，可能還有4個鄉鎮市淨土，但居家隔離、檢疫者，和自主健康管理民眾，再加上確診者足跡，其實早已遍布全縣各縣市，事實上這波疫情來得凶猛，觀察當中有4成是無症狀感染者，等於實際上被發現能掌控的個案只占染疫者的6成。

他強調，每一波疫情傳播率的高低起伏都在數據曲線中，呼籲全縣每個鄉鎮社區民眾，還是應該嚴格遵守、落實三級警戒的防疫措施，才能一起圍堵病毒，至於個案分布狀況與相關指標案例與數字，將會陸續分析整理好，再向鄉親報告。

由於彰化設置的集中檢疫所一直都是由中央統一調度，228床中收治北部的輕症確診患者已將近200床；而彰化縣自有負壓隔離病房50床、專責病床50床，請醫院配合降載後再騰出近100床作為專責病床。

葉彥伯說，彰化縣目前有1例重症，而北部來的輕症患者中，預估可能會有1成、即20人若未來由輕症轉重症，也將就近安排轉入本縣醫院病床收治；現階段彰化縣醫療體系針對控管中的個案數都能適度做好安置，會持續密切注意。

對於檢疫、醫療量能也都提早持續進行整備中，針對未來疫情不可預測性、若真的爆發大規模流行，確保縣民的安置治療不會有量能不足的問題發生。

(中時 )