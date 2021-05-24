雲林縣長張麗善（左）宣布雲林縣0新增本土確診個案，外縣市4案在元長、褒忠鄉有活動足跡。（張朝欣攝）

雲林縣24日無新增本土確診個案，但有4案外縣市確診者活動足跡，新北市案3736、3737全家6口往返新北及雲林元長鄉，全都確診；台北市案4591、4592為夫妻，從台北萬華回到雲林褒忠鄉，4度就醫確診。雲林縣政府為減少外縣市返鄉確診者，特別在高鐵雲林站旁的台大醫院雲林分院虎尾院區設置全天型快篩站，希望藉由防疫邊境方式減少疫情擴散危機。

雲林縣長張麗善表示，案4591為63歲男性，與案4592的59歲女性為夫妻，2人本月15日一同開車從萬華回到褒忠鄉新湖村，當日曾到鄉內中勝村新市場購物，因覺得身體不適，17、19、21日到褒忠鄉三民路某診所就醫，23日自行開車到醫院採檢確診。此案匡列居家隔離2人，自主健康管理8人。

現居新北的案3736、3737，全家6口近期往返新北及雲林元長鄉進行工程施工，本月16日開車回到元長鄉租屋處，17至19日到過鄉內中山路的早安山丘、奇恩堂、金山鵝肉、排骨酥店、飲料店、一等雞排店，以及元南路聚元昌建材行，20日工程結束離開雲林前往南投老家，因身體不適至南投的醫院採檢，全家6口21日確診。此案匡列居家隔離3人，自主健康管理2人。

張麗善說，縣內確診本土個案已累積達6案，因此24日與台大醫院雲林分院合作，在虎尾院區設置全天型快篩站，虎尾院區位於高鐵雲林站旁，最近縣內確診個案多是從外縣市返回雲林者，因此將勸導返鄉鄉親下高鐵後先到虎尾院區快篩，藉由防疫邊境方式減少疫情擴散危機。

張麗善表示，疫情持續延燒，最好避免移動，若非返鄉不可，從新北、台北、台中、彰化等熱區回來或有接觸史、旅遊史者，務必就近先到台大醫院雲林分院虎尾院區做快篩再回社區，保護自己也保護他人。

目前雲林縣政府已在林內、西螺、虎尾設快篩站，後續還有東勢、元長、褒忠、崙背等鄉鎮，張麗善感謝縣議員李明哲、前縣議員李佳芬、300D1區獅子會所有前會長、廣和水產公司捐贈快篩劑，縣內篩檢量能充足，讓縣府得以成立快篩站，消除鄉親的疑慮恐慌。

(中時 )