雲林縣四湖鄉農民種植的稻米因缺水又高溫，即使結穗也是空包彈，損失慘重。（張朝欣攝）

全台缺水又高溫，雲林縣四湖鄉有農民種植的稻米幾乎無法結穗，損失慘重，農民的淺水井水量變少，加上整天高溫，注水很快就乾掉，稻作難以結穗；有深水井的農民水源較充裕，但也只有5、6成結穗且多為空包彈，這是30餘年來首次遇到的困境，盼相關單位能出面協助農民度過難關。

四湖鄉農民吳柑吉種稻已30餘年，最近他發現3個月前種植的水稻至今還未結穗，周邊其他稻田也有相同情況，有些稻田情況比較好，但最多也只有5、6成結穗，且稻穗很乾扁，日後能否採收還是個問題，可說辛苦幾個月都沒有收穫了。

吳柑吉表示，由於全台缺水，目前農民大多依靠抽取地水水井灌溉，但淺水井的水也被抽得差不多了，最近出水量很少，早上注水到農田裡下午就乾掉了，根本沒有水再補充，而且淺水井抽到最後，水的鹽度會變高，更讓稻子難以成長，他種植的稻子可說是全軍覆沒。

至於旁邊其他農民的稻田結穗情況還有5、6成，吳柑吉解釋，這些稻穗有的完全乾扁，有的只有5分飽，主要是因缺水導致米漿不夠，即使採收大部分也是空包彈，「只是看起來有結穗，其實情況也是一樣沒收成」。

另1名農民說，為了補充水源，他特地花了數十萬元打1口深水井，但天氣實在是太熱了，所以要一直抽水灌溉，以往只要抽水4小時，現在要抽8小時甚至更久，不僅電費成本大增，抽水馬達也常因過熱而故障，若沒有收成，可說是雙重損失。

雲林縣農業處指出，四湖地區傳出稻米無法結穗情況，將派員前往了解原因與損失面積，並查看其他鄉鎮是否有類似情況，若確定為天然災害，將協助農民向農政單位爭取農業天然災害救助。

(中時 )