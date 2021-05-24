高速傳輸IC廠祥碩（5269）公告4月自結財報，單月稅後淨利達1.06億元、年減9.4％，每股淨利為1.53元。法人指出，祥碩第二季為傳統淡季，不過本次具備漲價效益，因此業績將可望繳出淡季不淡的成績單。
祥碩24日公告4月自結財報，單月合併營收為4.45億元、年增0.2％，稅前淨利為1.32億元、年減8.3％，稅後淨利年減9.4％至1.06億元，每股淨利1.53元，獲利表現不如2020年同期。
據了解，祥碩第二季一向為傳統拉貨淡季，且目前晶圓代工、封測產能吃緊，使祥碩出貨量受到壓抑。不過，祥碩總經理林哲偉先前已在法說會中指出，第二季將會逐步啟動漲價措施，以反映增加成本，因此法人看好，祥碩第二季營運仍將可望繳出淡季不淡成績單。
不僅如此，進入下半年後，隨著英特爾、超微力推搭載PCIe Gen4高速傳輸通道的平台，將有望掀起相關晶片需求成長，祥碩預計下半年將會推出PCIe Gen4相關產品，屆時將可望獲得中國、美國等客戶大單，推動產品出貨向上成長。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。