高速傳輸IC廠祥碩（5269）公告4月自結財報，單月稅後淨利達1.06億元、年減9.4％，每股淨利為1.53元。法人指出，祥碩第二季為傳統淡季，不過本次具備漲價效益，因此業績將可望繳出淡季不淡的成績單。

祥碩24日公告4月自結財報，單月合併營收為4.45億元、年增0.2％，稅前淨利為1.32億元、年減8.3％，稅後淨利年減9.4％至1.06億元，每股淨利1.53元，獲利表現不如2020年同期。

據了解，祥碩第二季一向為傳統拉貨淡季，且目前晶圓代工、封測產能吃緊，使祥碩出貨量受到壓抑。不過，祥碩總經理林哲偉先前已在法說會中指出，第二季將會逐步啟動漲價措施，以反映增加成本，因此法人看好，祥碩第二季營運仍將可望繳出淡季不淡成績單。

不僅如此，進入下半年後，隨著英特爾、超微力推搭載PCIe Gen4高速傳輸通道的平台，將有望掀起相關晶片需求成長，祥碩預計下半年將會推出PCIe Gen4相關產品，屆時將可望獲得中國、美國等客戶大單，推動產品出貨向上成長。

(工商 )