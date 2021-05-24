今（24）日午後大雷雨，讓水情拉警報好一陣子的台灣人為之振奮，尤其雨正好下對地方，更叫人興奮不已！像是今日上午水位持續下降的桃園石門水庫，至中午12點為止，水位僅204公尺，有效蓄水率8.5%，有效蓄水量1725萬噸，以每日135萬噸用水計算，桃園只剩下12天的水可用，因此石門水庫阿姆坪下午傳出降雨好消息，吸引不少網友上線觀看「石門水庫即時影像」，最高觀看人次一度達到8000人，成為近來居家防疫者參與的一大網路盛事。

石門水庫大雨8千網友線上朝聖 聊天室嗨刷：滿水位就斗內

據悉，今早水位僅剩204公尺的石門水庫，因為午後雨勢正巧下在集水區，終於有「長高」的趨勢，因此平常鮮少人關注的「石門水庫即時影像」，罕見引來千名網友朝聖，在一旁聊天室訊息狂刷，最高觀看人次一度達到8000人，大家都紛紛嗨喊「感恩老天、感恩上帝」、「下吧下吧！水庫最好下到可以洩洪」、「大一點，不要停」、「雨又變大了！禱告真的有用」、「快讓雨水蓋過我的眼淚吧」、「我要看到水流成河」，其中甚至還有鄉民敲碗，打趣地表示「破萬小編露臉啦」、「滿水位小編請吃雞排」、「有開放斗內嗎」，顯見水情舒緩，桃園又能多幾天水可用，北部居民開心到不行。

(中時新聞網)