國內新冠肺炎本土疫情嚴峻，波及各大醫療院所，連醫界龍頭台大醫院日前也都爆發工務室15名員工確診，台大院長吳明賢今天特別發信給住院醫師，內容直言「所有的重大災難，都是一面照妖鏡！」痛批藉機放長假的住院醫師「無情且傲慢！」讓師長們痛心。吳明賢隨後接受媒體訪問時強調，自己是要提醒年輕的住院醫師，不要太早有功利主義。

台大醫院在上周發生感染事件，有10名工務室員工染疫，院方緊急啟動全院快篩，針對全院近一萬人普篩，最後又抓出5名行政同仁確診，迅速防堵病毒向外傳播，因感控得宜，沒有任何醫護染疫，為台灣防疫注入一劑強心針。

住院醫師防疫期間請長假，台大醫院院長批評無情且傲慢。（圖／臺大醫院提供）

台大院長吳明賢今天在公開信中提及「所有的重大災難，都是一面照妖鏡！大多數的住院醫師不忘初衷的熱血行為，讓人熱淚盈眶」，「但是聽聞有少數科別之住院醫師，把自己當成局外人，甚至藉機放長假，這些行為不僅無情而且傲慢，讓師長們痛心」。

信中強調「我要重申醫道即人道，想要在醫學生涯走得遠，必須要培養團隊及體系意識，學習配合」，「人生不是線性的，千萬不要以為一班車就能把你從現在的位置帶到你所期待的位置。缺乏系統思維的人，總是從此時此地去衡量一件事情眼前的價值，不懂得把這件事情放在人生系統中去衡量，所以經常放棄「看起來無用」的事情，這是典型的功利主義者」。

吳明賢在發出公開信之後，接受媒體聯訪表示，表示自己動機很單純，是提醒住院醫師們也要注意身體，並謝謝他們的付出，但的確有少數科別的老師反應 有住院醫師藉機放長假，是另一個大問題。

吳明賢進一步表示，此次台大醫院在短短3天內、做完超過1萬人次的全院篩檢，比台北市做一周還要多，並肩負起照顧確診病惠的責任，正是因為不只動員一個科別就做到，全賴各科別主治醫師、住院醫師以及行政人員，挑燈夜戰，同舟共濟完成了不可能的的任務，讓台大醫院暫時脫離困境，他也要致上十二萬分的謝意。

(中時 )