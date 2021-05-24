萬海（2615）成為航運股股王，24日股價再度漲停板，達125.00元，因被證交所列為注意股，傍晚公布今年4月自結財報，營收149.39億元，稅前獲利74.64億元，稅後獲利61.52億元，EPS 2.77元，由於市場運價還在加高，萬海3月中美西線運力倍增，4月底擴充南美西岸航線，又新開多條亞洲線，法人估第二季EPS將上看9元。

萬海在3月份有受到農曆過年假期影響，3月中旬之後貨量逐漸恢復正常，運價在年後也有小幅回跌，4月份市場則已完全不受影響，各地貨主出貨的需求相當強勁，加上之前陸續新增航線開航，因此價量同時上揚，反映在營收表現上再創新高。

進入第二季後，出貨動能受益於經濟反彈，需求非常強勁．預估接下來的市場動能，繼續受到塞港導致的缺船缺櫃情況影響，市場持續緊俏．萬海受益於之前提前部署採購的82,000箱（20呎櫃）新櫃，以及買進二手船與新船交付的助益，更能夠及時提供客戶所需，掌握商機。

萬海今年共有10條新船與10條二手船交船，截至目前為止已交付9艘，今年年底前尚有11艘待加入營運，包括兩艘3,050箱、5艘2,038箱、4艘4,000-7,000箱現成船。

(工商 )