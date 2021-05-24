台灣高鐵公司23日才獲知有1位車安保全快篩陽性，正等待PCR檢測中；24日又傳出1名高鐵台北站外包的清潔人員22日接獲確診通知。高鐵表示，得知該名外包人員確診後，即通知確診者的密切接觸者（均是清潔人員）暫停勤務並居家自主健康管理，其他接觸者則自主健康管理。

依據中央流行疫情指揮中心規定，與確診者發生症狀前3天有密切接觸者，需居家自主健康管理，其他若僅接觸而未達上述密切接觸標準者，則需自主健康管理。

高鐵表示，23日獲知1位車安保全快篩後呈現陽性反應，後續將等待PCR進一步確認是否確診。高鐵公司已針對該位車安保全5月15日迄今服勤的各車次列車及其行經車站動線、辦公區域，深度清潔消毒。對於5月15日至23日期間所有與該保全接觸的高鐵員工及相關人員（含清潔人員等協力廠商），均暫停勤務，要求確實居家自主健康管理，以維護自身及大眾健康安全。

高鐵公司得知高鐵台北站外包的清潔人員確診後，也立即通知其密切接觸者（均是清潔人員）暫停勤務並居家自主健康管理，其他接觸者則自主健康管理。

高鐵表示，每日早、晚均召開防疫會議，即時且確實掌握最新營運狀況及員工及外包人員健康情形；一旦獲知人員確診或快篩陽性等訊息，即要求密切接觸者暫停勤務並落實居家自主健康管理；其他接觸者亦要求落實自主健康管理，以維護自身及大眾健康安全。

(旺報 )